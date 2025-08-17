У Франківську провели благодійний Гарнізонфест для 18 бригади НГУ ФОТО

На подвір’ї Парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового в Івано-Франківську пройшов благодійний фестиваль Гарнізонфест для збору коштів на евакуаційний автомобіль для 18 бригади НГУ.
Благодійний захід організували на церковному подвір’ї Парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового. Фестиваль об’єднав творчість, віру та благодійність заради допомоги військовим.
На фестиваль запросили відомих блогерів та співаків, які об’єдналися заради благодійної мети. Артисти виступили безкоштовно, щоб допомогти зібрати необхідні кошти для військових потреб.
Мета заходу – збір коштів на придбання евакуаційного автомобіля для 18 бригади Національної гвардії України. Такий транспорт необхідний для швидкої евакуації поранених військовослужбовців з поля бою.
“Коли творчість, віра та благодійність зустрічаються в одному місці, то цілі обов’язково досягаються”, — відзначила депутат Оксана Савчук.