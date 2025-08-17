ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сила — у команді справжніх людей, які не словом, а ділом наближають Перемогу, – Андрій Голинський

Автор: Оксана Марушкевич
17/08/2025 20:40
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Людина, яка не шукає виправдань, а бере відповідальність — саме так можна сказати про Андрія Голинського.

Пише Правда.іф з посиланням на ГО Захист Держави. Івано-Франківськ

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Волонтер, підприємець і засновник благодійного фонду, який з перших днів повномасштабного вторгнення став пліч-о-пліч з військовими та тими, хто втратив дім.

Його шлях почався із власної піцерії «Віртуоз» у Надвірній.

Тут готували їжу для тероборони та для внутрішньо переміщених осіб, які приїжджали без одягу й харчів. Згодом команда розрослася до кількох десятків волонтерів, які щотижня працюють на різних напрямках.

Люди поруч з вантажівкою гуманітарної допомоги.

За цей час фонд перегнав десятки автомобілів для ЗСУ, ремонтував пошкоджені, закуповував форму, продукти, медичні засоби. Коли швейна компанія «Торнадо» залишилася без приміщень через обстріли, Андрій віддав власні виробничі площі, щоб там шили форму для наших військових.

Група людей перед автомобілем швидкої допомоги

Допомога цивільним теж стала невід’ємною частиною роботи фонду: харчі, вода, човни для Херсонщини після підриву ГЕС, підтримка хворих та переселенців, пошук житла і навіть фінансова допомога тим, хто опинився у скруті.

А нещодавно Благодійний фонд Андрія Голинського в співпраці з британськими партнерам з Huddersfield to Ukraine Humanitarian Aid та Yorkshire Aid Convoy передали реанімобіль, медобладнання та медикаменти для кількох лікарень Івано-Франківщини та вирушили з автівками та допомогою до наших воїнів на найгарячіші напрямки.

Люди стоять поруч із банерами на природі.

«До захисту держави мають долучатись всі справжні люди. Ми повинні робити все, аби війна закінчилася якомога швидше. І кожен може допомогти у міру своїх можливостей», — говорить Андрій Голинський.

Шість чоловіків стоять біля автомобіля швидкої допомоги.

Сьогодні Андрій Голинський приєднався до ГО «Захист Держави». Його приклад доводить: сила — у команді справжніх людей, які не словом, а ділом наближають Перемогу.

Люди стоять біля старого танка на дорозі.