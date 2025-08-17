Сила — у команді справжніх людей, які не словом, а ділом наближають Перемогу, – Андрій Голинський

Людина, яка не шукає виправдань, а бере відповідальність — саме так можна сказати про Андрія Голинського.

Пише Правда.іф з посиланням на ГО Захист Держави. Івано-Франківськ

Волонтер, підприємець і засновник благодійного фонду, який з перших днів повномасштабного вторгнення став пліч-о-пліч з військовими та тими, хто втратив дім.

Його шлях почався із власної піцерії «Віртуоз» у Надвірній.

Тут готували їжу для тероборони та для внутрішньо переміщених осіб, які приїжджали без одягу й харчів. Згодом команда розрослася до кількох десятків волонтерів, які щотижня працюють на різних напрямках.

За цей час фонд перегнав десятки автомобілів для ЗСУ, ремонтував пошкоджені, закуповував форму, продукти, медичні засоби. Коли швейна компанія «Торнадо» залишилася без приміщень через обстріли, Андрій віддав власні виробничі площі, щоб там шили форму для наших військових.

Допомога цивільним теж стала невід’ємною частиною роботи фонду: харчі, вода, човни для Херсонщини після підриву ГЕС, підтримка хворих та переселенців, пошук житла і навіть фінансова допомога тим, хто опинився у скруті.

А нещодавно Благодійний фонд Андрія Голинського в співпраці з британськими партнерам з Huddersfield to Ukraine Humanitarian Aid та Yorkshire Aid Convoy передали реанімобіль, медобладнання та медикаменти для кількох лікарень Івано-Франківщини та вирушили з автівками та допомогою до наших воїнів на найгарячіші напрямки.

«До захисту держави мають долучатись всі справжні люди. Ми повинні робити все, аби війна закінчилася якомога швидше. І кожен може допомогти у міру своїх можливостей», — говорить Андрій Голинський.

Сьогодні Андрій Голинський приєднався до ГО «Захист Держави». Його приклад доводить: сила — у команді справжніх людей, які не словом, а ділом наближають Перемогу.