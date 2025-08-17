Британський експерт з лікування болю знову проведе консультації для військових на Франківщині

21–23 серпня на базі Центру діагностики неврологічної патології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні відбудеться робочий візит лікаря-консультанта з лікування болю Imperial College Healthcare NHS Trust (Лондон), президента Асоціації British Pain Society.

Як розповіла завідувачка Центру Надія Сегін, це вже другий візит британського фахівця в рамках розвитку міжнародної співпраці з експертами у сфері медицини болю.

— Ми плануємо спеціалізовані консультації для наших військових. Завдяки колегам і партнерам впроваджуємо сучасні нейромодулятивні методи лікування пацієнтів із післяампутаційним болем (фантомним та резидуальним), а також з наслідками вогнепальних, уламкових поранень та опіків, — зазначила вона.

Перший такий візит відбувся на початку червня. Тоді понад 50 військових отримали індивідуальні консультації з подальшим медичним супроводом.

Попередній запис на діагностику та консультації у серпні за номером: +380 (66) 103 03 65.