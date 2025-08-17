ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український снайпер встановив новий світовий рекорд — ліквідував орків на відстані 4 км
Автор: Ігор Василик
17/08/2025 18:26
Поблизу міста Покровськ, український снайпер з підрозділу «Привид» встановив світовий рекорд з дальності ураження цілі. 14 серпня він ліквідував двох російських окупантів із відстані 4 000 метрів.

Постріл калібром 14,5 мм з гвинтівки Snipex Aligator пройшов просто у вікно будівлі, де перебували загарбники.

За словами військового журналіста Юрія Бутусова, саме це влучання стало новою світовою вершиною у снайперській справі.

Підрозділ «Привид», який діє на Донеччині, лише за рік знищив майже 1000 ворогів.
Попередній рекорд також належав українцю — у 2023 році снайпер СБУ В’ячеслав Ковальський уразив ціль на відстані 3 800 метрів.

Україна вкотре довела свою першість у військовій майстерності.