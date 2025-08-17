Як у Івано-Франківську відзначатимуть День Незалежності ПРОГРАМА

Упродовж п’яти днів наступного тижня (20-24 серпня) в Івано-Франківську проведуть літературні та мистецькі події, вистави, спортивні змагання, благодійні акції й урочисті церемонії.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
20 серпня (середа)
- 14:00 – Презентація книги Марії Вуянко «Трипільські поселення в Івано-Франківську» – Палац Потоцьких. Вхід вільний;
- 16:00 – Відкриття фотовиставки Олександра Синиці «Мій майдан» – Центр сучасного мистецтва (вул. Галицька, 4а). Вхід вільний;
- 17:00 – Благодійна вистава «Червона Рута» Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької Івано-Франківський Драмтеатр (вул. Незалежності, 42) – запрошення можна отримати у касі Франківського драмтеатру за донат 200 грн.
21 серпня (четвер)
- 11:00 – Спортивні ігри серед молоді з інвалідністю – Вул. Симоненка, 3 в (спортивний зал);
- 12:00 – Акція «Вишитий Франик» – Сквер Міцкевича;
- 15:00 – «Ветеранський пікнік». Мистецька програма за участю муніципального естрадно-симфонічного оркестру – Літня сцена парку.
22 серпня (п’ятниця)
- 14:00 – Літературно-мистецька програма «Вище України – тільки небо» – Вул. Дмитра Вітовського;
- 15:00 – вручення портфеликів дітям з сімей загиблих/ зниклих безвісти/полонених Героїв – Літня сцена парку;
- 17:00 – Спортивно-розважальні естафети для дітей – Міське озеро.
23 серпня (субота)
День Державного Прапора України
- 09:00 – Освячення та офіційна церемонія підняття Державного Прапора України;
- 10:00 – Відкритий турнір з пляжного волейболу – Спортивний майданчик міського озера;
- 12:00 – Безкоштовна екскурсія «Зброя та воля: шлях до Незалежності» – Палац Потоцьких.
24 серпня (неділя)
День Незалежності України
- 10:30 – Відкриття анотаційних дощок загиблим Захисникам України Івану Демківу, Юрію Валило, Івану Овчару, Роману Мохняку – Площа перед памʼятником Андрія та Степана Бандері (вул. Січових Стрільців) с. Підпечери;
- 12:00 – Безкоштовна екскурсія «Зброя та воля: шлях до Незалежності» – Палац Потоцьких;
- 13:00 – Молебень та вручення відзнак «Почесний громадян міста» та «За честь і звитягу» посмертно – Меморіальний сквер;
- 13:00 – Програма для дітей «Острів дитинства» – Літня сцена парку;
- 14:00 – Мистецька програма «Благословенна будь, Україно!» – Літня сцена парку;
- 15:00 – Флешмоб «В двох барвах подих наш єдиний» – Площа біля міського озера;
- 15:00 – Вистава Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки «Пустощі премудрої личиці» – Літня сцена парку;
- 16:00 – Захід за участю Івано-Франківського національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» – Літня сцена парку.