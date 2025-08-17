На Прикарпатті поліція затримала пенсіонера, який прогулювався містом у голому вигляді

У суботу 16 серпня, на одній з центральних вулиць прикарпатського міста Калуш, прогулювався оголений чоловік.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Правоохоронці розшукали його та встановили особу. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).