На Прикарпатті поліція затримала пенсіонера, який прогулювався містом у голому вигляді

У суботу 16 серпня, на одній з центральних вулиць прикарпатського міста Калуш, прогулювався оголений чоловік.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Правоохоронці розшукали його та встановили особу. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.
Правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).