Матеївецька громада отримала новий шкільний автобус

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук передала новий шкільний автобус для Матеївецької територіальної громади, де понад 450 школярів потребують підвезення до навчальних закладів.

Матеївецька територіальна громада отримала додатковий транспорт для перевезення учнів до шкіл. Наразі в громаді навчається понад 450 школярів, які щодня потребують організованого підвезення, пишуть Версії.

Автопарк громади включає три шкільні автобуси, які здійснюють по кілька рейсів щодня. Частину дітей до навчальних закладів довозить приватний перевізник за договором з місцевою владою.

Новий автобус забезпечить повне покриття потреб у підвезенні всіх учнів Матеївецької ТГ. Транспортний засіб дозволить оптимізувати маршрути та покращити доступність освіти для дітей з віддалених населених пунктів.

У 2020 році громада вже отримала новий автобус за рахунок державної субвенції та співфінансування з обласного бюджету. Це стало частиною програми з модернізації шкільного транспорту в регіоні.

Торік Івано-Франківська область отримала 19 автобусів для перевезення школярів. До цієї кількості входили шість спеціальних транспортних засобів для дітей з особливими потребами.

Цього року здійснюється централізована закупівля ще 40 шкільних автобусів на суму 147,2 мільйона гривень. З них 13 автобусів будуть спеціально обладнаними для перевезення дітей з інвалідністю.

Фінансування закупівлі здійснюється на умовах співфінансування між державним та місцевими бюджетами. Така модель дозволяє ефективно розподіляти витрати між різними рівнями влади.

“Продовжуємо роботу, щоб кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала рівний доступ до якісної освіти”, — зазначила Світлана Онищук.

Програма оновлення шкільного транспорту спрямована на забезпечення безпечного та комфортного перевезення учнів у сільських та віддалених районах області. Особлива увага приділяється потребам дітей з особливими освітніми потребами.