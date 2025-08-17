ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Прикарпаття-Благо» в рідних стінах програло «Чернігову» 0:3. ФОТОРЕПОРТАЖ
Автор: Олег Мамчур
17/08/2025 15:49
Перший домашній поєдинок нового сезону вийшов невдалим для івано-франківської команди.

У матчі 3-го туру VBET Першої ліги «Прикарпаття-Благо» зазнало прикрої поразки від «Чернігова», пише Правда іф.

Справжнім героєм для гостей став Вʼячеслав Койдан, який оформив хет-трик у цій грі. На 14-й хвилині він відкрив рахунок, а на початку другого тайму фактично зняв питання щодо переможця, забивши ще двічі – 0:3.

Футбольна команда дякує захисникам України на стадіоні.

У господарів було кілька непоганих моментів, проте забити бодай один гол не вдалося.

Футболісти в українських прапорах співають гімн
Група людей співає гімн на стадіоні.
Чоловік грає у футбол на полі стадіону.

Свій наступний матч «зелено-жовті» зіграють за тиждень – 23 серпня на виїзді. На стадії 1/32 фіналу Vbet Кубка України «Прикарпаття-Благо» гостюватиме на Київщині, де зустрінеться з аматорською командою «Денгофф» з Денихівки.

Футбольний матч, гравці на полі
Футбольний матч на стадіоні Рух із гравцями
Футболіст стрибає, граючи м'яч головою на полі.
Чоловік сидить на огорожі стадіону
Футболісти на полі під час матчу.
Футболіст у жовтій формі веде м'яч на полі.
Футболіст у жовтій формі б'є м'яч на полі
Футбольний матч, воротар проти нападника на полі.
Футболіст у жовтій формі виконує удар на полі.
Футболіст у жовтій формі на футбольному полі
Футбольний матч на стадіоні університету Короля Данила
Глядачі на трибунах під час спортивного заходу
Глядачі сидять на трибунах стадіону.
Футбольний матч, гравець стрибає за м'ячем
Футбольний матч, гравці борються за м'яч на полі.
Футбольний матч, гравець у жовтій формі з м'ячем
Футболісти змагаються за м'яч на полі.
Футболісти змагаються за м'яч на полі.
Футболіст у жовтій формі вдаряє м'яч об стінку.
Футбольний матч, воротар ловить м'яч біля воріт.
Глядачі на трибуні стадіону
Футболісти на полі змагаються за м'яч біля воріт.
Футбольний матч, гравці борються за м'яч біля воріт.
Глядачі на трибуні футбольного матчу
Футболісти грають на полі перед трибунами
Футбольний матч на стадіоні з глядачами
Футбольний матч з гравцем на землі, суддя з піднятою рукою.
Футболісти на полі перед виконанням штрафного удару.
Футболісти на полі під час матчу
Футбольний матч на стадіоні з глядачами
Футболіст у жовтій формі на полі під час гри.
Футбольний матч, гравці змагаються за м'яч
Футболісти змагаються за м'яч на стадіоні
Футболіст у жовтій формі на полі
Футболіст у жовтій формі грає матч
Футболісти змагаються за м'яч на полі.
Футбольний матч на стадіоні в Україні
Глядачі на стадіоні серед зелені дерев.
Футбольний матч: боротьба за м'яч на полі.