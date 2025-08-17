«Прикарпаття-Благо» в рідних стінах програло «Чернігову» 0:3. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перший домашній поєдинок нового сезону вийшов невдалим для івано-франківської команди.

У матчі 3-го туру VBET Першої ліги «Прикарпаття-Благо» зазнало прикрої поразки від «Чернігова», пише Правда іф.

Справжнім героєм для гостей став Вʼячеслав Койдан, який оформив хет-трик у цій грі. На 14-й хвилині він відкрив рахунок, а на початку другого тайму фактично зняв питання щодо переможця, забивши ще двічі – 0:3.

У господарів було кілька непоганих моментів, проте забити бодай один гол не вдалося.

Свій наступний матч «зелено-жовті» зіграють за тиждень – 23 серпня на виїзді. На стадії 1/32 фіналу Vbet Кубка України «Прикарпаття-Благо» гостюватиме на Київщині, де зустрінеться з аматорською командою «Денгофф» з Денихівки.