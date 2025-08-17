ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінки в ретро-одязі з кіньми на природі.
На Косівщині триває благодійний фестиваль “Оґир-фест” ФОТО та ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
17/08/2025 15:37
Триденний благодійний фестиваль кінної справи “Оґир-фест” об’єднав любителів коней з різних регіонів України на Косівщині для збору коштів на підтримку Збройних сил.

З 15 по 17 серпня на Косівщині відбувається благодійний фестиваль “Оґир-фест”, присвячений кінній справі, повідомляють у Косівській РДА, інформує своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Головною подією фестивалю стала виставка благородних порід коней. На заході представлені тварини з Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей, Закарпаття та інших регіонів України.

Окрім виставкової частини, організатори проводять змагання серед коней різних порід. Учасники демонструють навички верхової їзди та роботи з тваринами.

Для молодших відвідувачів організована розважальна програма. Дітям доступні атракціони, батути, тир та надувні гірки.

На території фестивалю працює ярмарковий майданчик з автентичними стравами. Відвідувачі можуть скуштувати традиційні гуцульські та закарпатські страви, приготовані за давніми рецептами.

Базар народного мистецтва пропонує вироби місцевих майстрів. Тут представлена продукція ремісників з Косівщини та прилеглих регіонів.

“Фестиваль збирає кошти для підтримки української армії в боротьбі за визволення українських земель від російського окупанта”, — повідомляється в анонсі заходу.

Організатори запрошують усіх бажаючих відвідати “Оґир-фест”. Вони закликають долучитися до збору коштів для українських військових та підтримати традицію розвитку конярства в регіоні.

Жінка в жовтому платті гладить коня
Жінки у традиційному одязі з парасолькою, фестиваль осінь.
Жінки в ретро-одязі з кіньми на природі.
Люди в старовинному одязі на фермі з конем.
Пара в традиційному вбранні на фестивалі.
Люди в національному одязі на фестивалі біля килима.
Пара в ретро одязі на ярмарковій події

Світлини Роман Хромейчук