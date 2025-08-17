Минулоріч ТОП-12 компаній Прикарпаття сукупно заробили 65,6 млрд грн РЕЙТИНГ

У 2024-му році 12 найбільших компаній Прикарпаття сукупно отримали 65,6 млрд грн доходу.

Ці підприємства увійшли до рейтингу 1000 найдохідніших компаній України, про це йдеться у дослідженні Романа Корнилюка, професора КНЕУ, фінансового аналітика YouControl, пише Бліц-Інфо.

За даними дослідження YouControl.Market, ці десять компаній, які розташовані в Івано-Франківській області, показали найбільші фінансові результати минулого року:

ПрАТ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” – КВЕД: 23.51 (виробництво цементу); Дохід: 13,51 млрд грн; Про компанію: Одне з найбільших підприємств на заході країни, що виробляє цемент та інші будівельні матеріали.

ТОВ “ГЛОБАЛ ТОБАККО” – КВЕД: 46.35 (оптова торгівля тютюновими виробами); Дохід: 12,04 млрд грн; Про компанію: Великий гравець на ринку оптової торгівлі, що спеціалізується на тютюнових виробах.

ТОВ “ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД” – КВЕД: 35.14 (торгівля електроенергією); Дохід: 10,30 млрд грн; Про компанію: Компанія, що займається постачанням електроенергії, відіграє ключову роль в енергетичному секторі регіону.

ТОВ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ” – КВЕД: 24.44 (виробництво міді); Дохід: 6,33 млрд грн; Про компанію: Завод є значним виробником мідних сплавів, що використовуються в різних галузях промисловості.

ПрАТ “ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО” – КВЕД: 35.13 (розподілення електроенергії); Дохід: 4,22 млрд грн; Про компанію: Відповідає за розподіл електроенергії та обслуговування електромереж в Івано-Франківській області.

ТОВ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ” – КВЕД: 27.32 (виробництво електричних проводів і кабелів); Дохід: 4,21 млрд грн; Про компанію: Один із провідних виробників кабельно-провідникової продукції в Україні.

ТОВ “ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА” – КВЕД: 01.46 (розведення свиней); Дохід: 3,24 млрд грн; Про компанію: Велике аграрне підприємство, що спеціалізується на розведенні свиней.

ТОВ “ЗАХІД-АГРО МХП” – КВЕД: 01.11 (вирощування зернових культур); Дохід: 2,56 млрд грн; Про компанію: Підприємство, що входить до групи компаній МХП та займається вирощуванням зернових.

ТОВ “БУКОВЕЛЬ” – КВЕД: 68.20 (надання в оренду нерухомого майна); Дохід: 2,45 млрд грн; Про компанію: Компанія, що управляє однойменним гірськолижним курортом.

ТОВ “КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ КАРПАТИ” – КВЕД: 01.11 (вирощування зернових культур); Дохід: 1,98 млрд грн; Про компанію: Агропромислова компанія, що спеціалізується на рослинництві.

Загалом за 2024 рік сукупний чистий дохід тисячі найбільших українських підприємств сягнув 8,2 трильйона гривень, що на 15% більше, ніж у попередньому році. Це свідчить про те, що великий бізнес зберігає здатність генерувати доходи та залишатися прибутковим навіть на третьому році повномасштабної війни, попри сповільнення темпів зростання.