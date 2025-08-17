У Яремче стартував капітальний ремонт доріг

В Яремчанській громаді розпочалися капітальні ремонти дорожнього покриття на об’єктах, запланованих ще восени 2023 року.

На роботи з місцевого бюджету виділено близько 5 мільйонів гривень, повідомляють у Яремчанській міській раді, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Кошти спрямують на такі об’єкти:

вул. Устима Кармелюка — 978 598 грн;

перехрестя вул. Василя Стефаника та вул. Прикарпатської — 1 075 856 грн;

майданчик біля дитячого садка — 1 280 428 грн;

автостоянка біля Яремчанської дитячої школи мистецтв — 414 526 грн;

майданчик та стоянка біля Яремчанської центральної міської лікарні — майже 1,3 млн грн.

У суми також включено вартість експертиз і кошторисних документацій.

Термін дії договорів на виконання робіт — до 31 грудня 2026 року. Оплату проведуть після повного виконання робіт та підписання відповідних актів.

До кінця року, за наявності коштів, заплановано відремонтувати ще кілька об’єктів. Зокрема, ведуться переговори із залізницею щодо ремонту заїзду та автостоянки вздовж колії (провулок вул. Свободи).