Суд відсторонив від посади голову Яблунівської громади та арештував частину його майна

На Івано-Франківщині суд на два місяці відсторонив від посади голову Яблунівської селищної ради Юрія Коваля та наклав арешт на деяке майно. Також йому обрали запобіжний захід — особисте зобов’язання. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробленні документів.

Про це йдеться в трьох ухвалах Косівського районного суду від 12 серпня 2025 року, пише сайт Ратуша.

Суд призначив відсторонити голову Яблунівської селищної ради від посади до 12 жовтня.

Для відшкодування збитків, ймовірно завданих кримінальним правопорушенням, суд наклав арешт на майно підозрюваного:

автівку Volkswagen Touran 2004 року випуску;

земельну ділянку площею 0, 4136 гектара (її цільове призначення — ведення особистого селянського господарства).

Упродовж двох місяців Юрій Коваль має дотримуватися особистого зобов’язання, яке триватиме до 10 жовтня:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

не виїжджати з села Вижній Березів Косівського району, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи військової служби;

здати на зберігання до територіального відділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації документи, що дають право на виїзд з України чи в’їзд.

Упродовж п’яти днів підозрюваний може подати апеляційні скарги щодо трьох ухвал суду.