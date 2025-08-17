Наступної неділі Марцінків спробує проїхатися новим мостом на Пасічну

На День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків особисто перевірить стан нового мосту на Пасічну.
Про це мер повідомив в ефірі радіо «РАІ», коментуючи результати велоінспекції, яка відбулася 12 серпня.
Тоді перевіряли хід будівельних робіт на стратегічному об’єкті — мості через Бистрицю Солотвинську, що має з’єднати мікрорайон Пасічна з центральною частиною Івано-Франківська.
«Проїдемося, а на чому — це вже інше питання», — зазначив Марцінків, натякаючи, що тестування може відбутися як на автомобілі, так і на мотоциклі чи велосипеді.
За словами міського голови, активісти неодноразово зверталися із запитами щодо введення мосту в експлуатацію. Проте мер підкреслив, що об’єкт відкриють для транспорту лише після завершення всіх робіт та офіційного прийняття.
Нагадаємо, що відкриття мосту на Пасічну планують восени 2025 року — орієнтовно у жовтні-листопаді. Точні терміни можуть змінюватися залежно від погодних умов.