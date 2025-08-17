Припаркувати авто у центрі Івано-Франківська стане ще важче ВІДЕО

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Припаркувати авто у центрі Івано-Франківська стане ще важче
Автор: Ігор Василик
17/08/2025 11:34
В Івано-Франківську боротимуться з хаотичним паркуванням. На чотирьох вулицях міста встановлять антипаркувальні півкулі. 

Вони дозволяють боротись з хаотичним паркуванням та створюють доступні умови для маломобільних категорій населення, пише РАІ

Обмежувачі встановлять на вулиці Мазепи (біля 23-го ліцею і далі по вулиці Гординського), Чорновола (до Січових Стрільців), Сахарова (від управління поліції до пологового будинку) та Коновальця (в районі перехрестя з вулицею Сахарова).

Михайло Смушак додає, нещодавно відбулась масштабна переоцінка схем руху. Це дало змогу створити додаткові паркувальні місця.