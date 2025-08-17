ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Грози, град та шквали: у неділю на Франківщині очікується різке погіршення погоди
Автор: Ігор Василик
17/08/2025 10:34
Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації попереджає про різке погіршення погодних умов у неділю 17 серпня, інформує читачів новинний ресурс Правда іф, із посиланням на посадовців.

Різка зміна погоди

На території області очікується різке погіршення погодних умов, що може призвести до дуже серйозних наслідків.

17 серпня у Івано-Франківській області грози, вдень в окремих районах град (6-19 мм) та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.