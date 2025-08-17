Грози, град та шквали: у неділю на Франківщині очікується різке погіршення погоди

Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації попереджає про різке погіршення погодних умов у неділю 17 серпня, інформує читачів новинний ресурс Правда іф, із посиланням на посадовців.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Різка зміна погоди
На території області очікується різке погіршення погодних умов, що може призвести до дуже серйозних наслідків.
17 серпня у Івано-Франківській області грози, вдень в окремих районах град (6-19 мм) та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.