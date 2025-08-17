В середмісті Франківська під загрозою обвалу перебуває історична будівля, де Іван Франко читав “Мойсея”

Пам’ятка архітектури XIX століття на вул. Січових стрільців, 24 в Івано-Франківську перебуває в аварійному стані та потребує невідкладної реставрації. Колись у її стінах працювало товариство “Руська бесіда”, а Іван Франко читав свою знамениту поему “Мойсей”.

За словами архітектора-реставратора Ігоря Панчишина, руйнування триває вже понад 25 років. Фундамент просідає, кут будівлі замокає, а хаотична кладка стін створює загрозу обвалу. Окрім природного зносу, ситуацію погіршують інтенсивний рух транспорту та проблеми з водовідведенням у центрі міста.

Будівля має двох власників. Один із них відновив свою частину та розмістив у ній взуттєву крамницю, інший — ремонтувати приміщення, де працює аптека, не планує й на контакт з міським відділом охорони культурної спадщини не виходить.

За словами заступника начальника відділу Ігоря Каюка, юридично змусити власника провести реставрацію можна через суд, однак наразі відділ обмежується листами та зверненнями — через відсутність офіційно затвердженого керівника приписи не є правочинними.

Якщо проблему не вирішити найближчим часом, місто ризикує втратити ще одну архітектурну перлину та частину своєї культурної історії.