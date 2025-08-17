Попри опір частини громадськості у Франківську таки відкрили безпечний простір для ЛГБТ “Інсайт” ФОТОРЕПОРТАЖ

У суботу 16 серпня, в Івано-Франківську відкрився сьомий в Україні ком’юніті-центр ЛГБТ+ спільноти «Інсайт». Простір створений для дружніх зустрічей, освітніх і культурних подій. Втім, подію перервала група невідомих, через що організаторам довелося викликати поліцію.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє “Галка” з місця події.

“«Інсайт» займається створенням безпечних просторів для ЛГБТ-спільноти в різних регіонах України. У Франківську ми відкрилися вперше”, — розповіла координаторка регіонального розвитку ГО «Інсайт» Олена Григоряк.

За її словами, у центрі планують проводити освітні, культурні та розважальні заходи:

“Лекції, тренінги, дискусії, мистецькі події, виставки, спорт і будь-що інше. В середньому ми проводимо від 15 до 20 подій на місяць”.

Координаторка Івано-Франківського ком’юніті-центру Женя наголосила, що простір створений для підтримки ЛГБТ-спільноти та союзників:

“Це простір, де люди могли б почувати себе безпечно, вільно самовиражатися, знаходити однодумців. Ми плануємо проводити кінопокази, книжкові клуби, різноманітні зустрічі”.

На відкриття завітала 25-річна Катерина, яка зараз живе у Франківську. Дівчина поділилася своїми враженнями:

“Давно чекала відкриття цього центру. Сподіваюся сьогодні познайомитися з новими цікавими людьми. Думаю, такого осередку у Франківську раніше бракувало”.

Втім, захід не обійшовся без інциденту. Невідома група людей, які не були зареєстровані для участі, увірвалася на відкриття та почала нав’язувати дискусії. Зокрема згадували закон №5488, витлумачити суть якого так і не змогли.

(ред. Законопроєкт №5488 передбачає введення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на ґрунті ненависті (нетерпимості) до певних ознак особи, таких як раса, колір шкіри, стать, вік, інвалідність, національність, релігія, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, політичні погляди та інші).

“Ми, як громадяни України, теж маємо свої моральні цінності. Хочемо розуміти позицію цієї організації. Ви кажете, що права всіх людей рівні. Але, якщо на вулиці на людину нападуть, і нападником виявиться представник ЛГБТ-спільноти, то покарання для нього буде вже не таке суворе”.

Представники «Інсайту» пояснили, що закон однаковий для всіх:

“Якщо хтось вчинив злочин, то ця людина понесе відповідальність незалежно від того, традиційної вона орієнтації чи ні”, – пояснила Олена Григоряк.

Понад годину тривали суперечки. Через моральний тиск організатори змушені були викликати поліцію.

Та попри інцидент, у «Інсайті» заявили, що планують розвивати діяльність у Франківську та зробити центр відкритим простором для спільноти й союзників.

Натомість у всеукраїнській організації “Тризуб” заяви представників ГО “Інсайт” назвали маніпуляцією і розповіли, що під час дискусії, яка відбулася під ком’юніті-центром, організатори простору говорили, що він начебто створений для різних категорій людей — з інвалідністю, ветеранів, військових. Але назву ЛГБТ-спільноти не озвучили, повідомляє Суспільне.

“Згодом у публікаціях ЛГБТ-активістів молодь, яка висловила свою позицію, одразу назвали “радикалами” та звинуватили у блокуванні координаторок. Хоча жодних перешкод чи обмежень свободи руху не було”, — написали на Facebook-сторінці “Тризуба”.

І додали, що учасники організації “проти того, щоб під прикриттям культурних заходів поширювали те, що суперечить нашим традиціям і руйнує основу суспільства”.

Відтак представники “Інсайту” викликали поліцію. Зі слів Олени Григоряк, вони написали заяву щодо залякування та напад на ЛГБТ-спільноту за ознакою нетерпимості.

“Було повідомлення на лінію 102. Відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група. Після завершення перевірки буде надано правову кваліфікацію”, — прокоментувала ситуацію речниця поліції в області Христина Максимчак.

Що відомо про громадську організацію “Інсайт”

Громадська організація “Інсайт” заснована у 2008 році. Вона займається захистом прав ЛГБТК+ спільноти, підтримкою феміністичного руху та наданням допомоги тим, хто потерпає від дискримінації та насильства, особливо в умовах війни. ГО зосереджена на боротьбі за рівноправ’я, права жінок і спільноти ЛГБТК+ в Україні.

“Інсайт” — одна з найвідоміших організацій у цій сфері, що виділяється своєю інклюзивністю, правозахисною діяльністю, підтримкою трансгендерних людей та активною адвокацією. Серед викликів, з якими стикаються представники, є фізичні напади, погрози, неприйняття суспільства та боротьба за впровадження змін у законодавстві.