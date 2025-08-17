ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську на площі Ринок триває Ярмарок ветеранських бізнесів
Автор: Ігор Василик
17/08/2025 08:57
У центрі Івано-Франківська на площі Ринок відбувається Ярмарок ветеранських бізнесів, який триватиме і у неділю 17 серпня включно.

Захід організований для підтримки підприємців-ветеранів, які продовжують працювати в тилу. Відвідувачі можуть придбати корисні та якісні товари від бізнесменів, які мають статус ветерана.

Ярмарок дає можливість не лише зробити покупки, а й надати практичну підтримку ветеранам у їхній підприємницькій діяльності. Такі заходи сприяють інтеграції ветеранів у цивільне життя через розвиток бізнесу.

Ініціативу підтримали Перший Добровольчий Хірургічний Шпиталь та Ветеранський простір. Ці організації активно працюють над створенням можливостей для ветеранів у різних сферах життя.

“Дякуємо за добру ініціативу Перший Добровольчий Хірургічний Шпиталь та Ветеранський простір та всім причетним”, — повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Ярмарок проводиться в рамках програм підтримки ветеранського підприємництва. Такі заходи допомагають створити додаткові канали збуту для товарів і послуг ветеранів.

Захід триватиме два дні, що дає можливість більшій кількості жителів міста відвідати ярмарок. Організатори сподіваються на активну участь громадськості у підтримці ветеранського бізнесу.