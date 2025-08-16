Суд відсторонив від займаної посади голову Верховинської громади, через підозру у хабарі

Івано-Франківський міський суд відсторонив голову Верховинської селищної ради Василя Мицканюка від займаної посади до 5 жовтня 2025 року у справі про незаконну передачу в оренду земель за 8 тисяч доларів.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Координаційний центр громадського контролю.
Івано-Франківський міський суд задовольнив клопотання слідства про відсторонення Василя Мицканюка від посади голови Верховинської селищної ради.
Ухвала діятиме до 5 жовтня 2025 року включно.
Як повідомляли ЗМІ, голова та депутат Верховинської ОТГ вимагали хабар від бізнесмена за оренду землі та дозвіл поставити на ній невеликий магазин.