Зустріч Трампа з путіним на Алясці не принесла припинення вогню в Україні

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Владіміра Путіна завершилася без офіційного оголошення домовленостей чи припинення вогню в Україні.

Попри заяви про “значний прогрес”, конкретних рішень ухвалено не було, повідомляє читачів інформаційний сайт Правда іф.

За результатами переговорів Трамп заявив, що сторони розглянули низку питань і досягли певного прогресу, однак жодних угод укладено не було.

“Немає ніякої угоди, поки немає угоди”, — зазначив Трамп під час пресконференції.

Він додав, що найближчим часом проведе консультації з НАТО та іншими міжнародними партнерами. Президент США підкреслив, що також поінформує українського президента Володимира Зеленського про результати зустрічі.

“Я зателефоную в НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яким вважатиму за потрібне. І, звісно, я зателефоную президенту Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч. Урешті-решт, рішення за ними”, — сказав Трамп.

Характер переговорів

Американський президент назвав перемовини з Путіним продуктивними. За його словами, сторони погодили чимало питань, однак остаточного результату ще не досягнуто.

“Ми не домовилися, але у нас є дуже хороші шанси домовитися”, — повідомив Трамп.

Водночас він підкреслив, що процес обговорень триватиме, оскільки ключові питання залишаються відкритими.

Спільна пресконференція Трампа і Путіна завершилася без запитань від журналістів. Це означає, що додаткових роз’яснень щодо деталей переговорів учасники зустрічі не надали.

Зустріч Трампа і Путіна не принесла офіційних домовленостей. Попри заяви про прогрес, сторони утрималися від конкретних кроків у напрямку припинення вогню чи укладання угод. Очікується, що обговорення продовжиться із залученням міжнародних партнерів та українського керівництва.