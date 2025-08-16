ЗСУ зупинили наступ московитів поблизу Покровська та звільнили шість сіл за три доби

Сили оборони на Покровському напрямку зупинили просування ворога, очистивши найближчі населені пункти від окупантів

Упродовж трьох останніх днів українські військові на Покровському напрямку зупинили настільки просування російських сил, що вдалося повністю зачистити Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь.

Згідно з доповіддю Генштабу, саме 1-й корпус НГУ “Азов” спільно з іншими суміжними та підпорядкованими підрозділами провів результативні пошуково-ударні дії

Жертви серед окупантів виявилися значними:

безповоротні втрати: 271 особа

поранених: 101

взятих у полон: 13

Також було знищено або пошкоджено:

1 танк

2 бойові броньовані машини

37 одиниць автомобільної та мототехніки

3 гармати

Аналітичний центр DeepState підтверджує звільнення цих сіл і уточнює, що вогонь українських підрозділів вибив окупантів із позицій Рубіжне, Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Шахове, Никанорівка, Сухецьке, що додатково підтверджує втрату понад 31,1 км² контролю противника на Добропільському напрямку

Генеральний штаб додав, що стабілізаційні дії тривають, а успіх вдалося досягти завдяки злагодженим і скоординованим діям оборонців.