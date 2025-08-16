ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ЗСУ зупинили наступ московитів поблизу Покровська та звільнили шість сіл за три доби
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ зупинили наступ московитів поблизу Покровська та звільнили шість сіл за три доби

Автор: Ігор Василик
16/08/2025 10:06
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сили оборони на Покровському напрямку зупинили просування ворога, очистивши найближчі населені пункти від окупантів

Упродовж трьох останніх днів українські військові на Покровському напрямку зупинили настільки просування російських сил, що вдалося повністю зачистити Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Згідно з доповіддю Генштабу, саме 1-й корпус НГУ “Азов” спільно з іншими суміжними та підпорядкованими підрозділами провів результативні пошуково-ударні дії 

Військова карта з позначеними населеними пунктами України.

Жертви серед окупантів виявилися значними:

  • безповоротні втрати: 271 особа
  • поранених: 101
  • взятих у полон: 13 

Також було знищено або пошкоджено:

  • 1 танк
  • 2 бойові броньовані машини
  • 37 одиниць автомобільної та мототехніки
  • 3 гармати

Аналітичний центр DeepState підтверджує звільнення цих сіл і уточнює, що вогонь українських підрозділів вибив окупантів із позицій Рубіжне, Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Шахове, Никанорівка, Сухецьке, що додатково підтверджує втрату понад 31,1 км² контролю противника на Добропільському напрямку 

Генеральний штаб додав, що стабілізаційні дії тривають, а успіх вдалося досягти завдяки злагодженим і скоординованим діям оборонців.

Топографічна карта з позначеними місцями та стрілками.