Прикарпаття отримає додаткове залізничне сполучення зі Львовом та Кропивницьким

«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до Ворохти та Ясіні

«Укрзалізниця» повідомила про призначення додаткових рейсів на популярні літні та осінні маршрути. Це рішення ухвалили через високий попит серед пасажирів на подорожі Прикарпаттям, пише Правда іф, із посиланням на “Укрзалізницю”.

Додатковий поїзд Львів – Ворохта

№414/413 Львів – Ворохта Відправлення зі Львова: 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29 Прибуття до Ворохти: 05:30

№783/784 Ворохта – Львів Відправлення з Ворохти: 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20 Прибуття до Львова: 11:20



Поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель.

Нові маршрути з вересня

Окрім додаткових рейсів до Ворохти, «Укрзалізниця» запускає два нові сполучення, які з’єднають Прикарпаття з іншими регіонами.

№258/257 Ясіня — Кропивницький З Кропивницького: з 3 вересня щосереди, щосуботи та щонеділі. Відправлення о 14:38, прибуття до Ясіні о 13:18 наступного дня. З Ясіні: з 2 вересня щовівторка, щоп’ятниці та щосуботи. Відправлення о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05 наступного дня.



У компанії пояснили, що нові маршрути вдалося організувати завдяки оптимізації графіка: після виконання основного рейсу поїзди здійснюватимуть додатковий оберт, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів.

Де придбати квитки

Квитки на додаткові рейси вже можна придбати у залізничних касах та через офіційні онлайн-сервіси «Укрзалізниці».