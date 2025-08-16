На Франківщині 2 автомобілі збили одного пішохода – чоловік загинув ФОТО

У п’ятницю 15 серпня, близько 01:00 години, трапилася аварія на Коломийщині.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Поліцейські попередньо встановили, що водій, 1976 року народження, керуючи автопоїздом у складі тягача та напівпричепа, рухаючись автодорогою Н-10 «Стрий – Чернівці» та проїжджаючи село Хлібичин Заболотівської територіальної громади, під час руху неосвітленою ділянкою проїзної частини дороги, вчинив наїзд на 47- річного пішохода, який стояв на смузі руху автопоїзда з велосипедом.

Водій автопоїзда, побачивши людину на дорозі, одразу застосував екстрене гальмування та відвернув кермо праворуч, виїхав за межі проїзної частини праворуч, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Одразу ж позаду автопоїзда їхав автомобіль марки Audi 80 під керуванням 20 – річного водія, який вчинив переїзд через пішохода, котрий в цей час лежав на смузі його руху.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини