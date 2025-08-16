Актор франківського драмтеатру Юрій Вихованець зіграє у новому кримінальному серіалі “Митець”

Прикарпатський актор Юрій Вихованець увійшов до складу нового детективного серіалу “Митець”, який цієї осені покаже канал ICTV2.

Про це повідомляють на ICTV2, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Новий серіал “Митець”

Цієї осені глядачі ICTV2 побачать новий детективний серіал “Митець” з участю прикарпатського актора Юрія Вихованця. Уродженець Івано-Франківщини став частиною зіркового складу 12-серійної шпигунської історії.

У центрі сюжету – колишній військовополонений, легендарний майор поліції Скорук, якого грає Дмитро Рибалевський. Персонаж несподівано повертається додому через два роки після загадкового зникнення і починає малювати майбутні злочини, які згодом відбуваються. Два роки його вважали мертвим, але дивне повернення, незрозумілі малюнки та хімія у крові ставлять під сумнів довіру до головного героя.

“Скорук – принциповий, чесний, порядний, але цей персонаж зламаний тим, чого він сам ще не знає. У тому-то і загадка: він сам не знає, хто він, і своїми вчинками постійно триматиме глядачів у загадковій інтризі”, – розповідає Дмитро Рибалевський про свого героя.

“Митець” позиціонується як серіал для поціновувачів процедуралів на кшталт “Розтин покаже” та “Коп з минулого”, але з більшою глибиною, емоційним зануренням та актуальним змістом.

За сюжетом, доля Скорука “натягнута, мов струна” – за нього боротимуться жінки, проти нього виступлять колеги з відділку, а сам він боротиметься із самим собою, намагаючись знайти відповідь на питання: “Хто я, в біса, такий?”.