У популярному “Парку Динозаврів” на Прикарпатті заявили про спробу рейдерського захоплення ФОТО та ВІДЕО

На Прикарпатті представники МВС України вимагають закрити «Парк динозаврів».

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив один зі співвласників парку Віктор Неміш, відповідаючи на запитання щодо вимог представників МВС на території парку.

«До нас приїхали близько 40 людей. Вони прийшли зупинити нашу підприємницьку діяльність, але в ухвалі Печерського суду, яку вони представили, цього немає. Тому ми не зупиняємо роботу», – зазначив Неміш.

За його словами, йдеться про ухвалу Печерського суду щодо законності набуття земельної ділянки, на якій працює «Парк динозаврів».

«У нас на об’єкті працюють близько 50 підприємців. Ми є власниками майна з 2012 року і ніколи не мали жодних проблем з законом», – запевняє Неміш.

Він пообіцяв оприлюднити відео перевірки парку в соцмережах.

Наразі у Фейсбуці «Парк динозаврів» повідомив про спробу «рейдерського захоплення парку» і присутність на території представників внутрішньої безпеки МВС України.

У поліції Івано-Франківської області на запитання щодо перевірки у «Парку динозаврів» Укрінформу підтвердили, що там працює департамент внутрішньої безпеки МВС України. Проте причину перевірки поки що ніяк не коментують.

«Парк динозаврів» працює у селі Поляниця, біля гірськолижного курорту «Буковель».

Ситуацію також прокоментував і прикарпатський нардеп Ігор Фріс:

Прочитав сьогодні про черговий тиск на підприємців, які з восьмих-десятих рук стали власниками землі та нерухомості багато років назад і ще раз впевнився що ми все зробили вірно.

Доброчесний бізнес. Добросовісний власник.

Десятки тисяч людей відвідувачів.

Податки в громаду.

Волонтерка та безкоштовні відвідини для військових та їх сімей.

І знову спроби забрати та довести, що десь колись давно років 15-20 назад, хтось не так порахував і не те заміряв і тому сьогодні закривайтесь і розходьтесь.

А ми поділимо і знайдемо нових з своїх.

Відтепер, коли забрати вже не можливо (дякую колегам що підтримали закон про добросовісного набувача), намагаються придумати нові історії з арештами, які на думку «хлопців з папочками» забороняють здійснювати господарську діяльність.

Так ось.

Арешт майна – це не про заборону здійснення господарської діяльності. Метою арешту є перешкодити власнику розпорядитися майном або передати його іншій особі.

Тому будь-які спроби обмежити в неправовий спосіб здійснення підприємницької діяльності – само по собі є злочином передбаченим діючим Кримінальним кодексом.

Хочу застерегти представників правоохоронних органів, від необдуманих та незаконних дій, щоб згодом не сидіти на лаві підсудних.

А проблема про яку я тут озвучив – наїзд на Парк Динозаврів в Поляниці. Навіть не маючи перед собою матеріалів справи, відчуваю, що саме на меті в цих умніків. Це вже було….