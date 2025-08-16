ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відомого франківського науковця та письменника Володимира Качкана нагородили відзнакою «Гордість Івано-Франківської громади»
Автор: Ігор Василик
16/08/2025 12:37
Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків привітав Володимира Качкана з ювілеєм, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Він вручив почесну відзнаку видатному науковцю, письменнику, історику літератури, академіку і завідувачу кафедри українознавства національного медичного університету – «Гордість Івано-Франківської громади».
Пан Володимир каже: його місія – шукати слово, сіяти слово і підливати його, аби воно зростало і молодь збирала урожай.

Ми дякуємо за цінне надбання – вже сотня книг написана і видана паном Качканом. А зараз виходить двотомник видатних постатей, автором якого є пан Володимир. Дякуємо за велику працю й бажаємо многая літ! – написав Марцінків.

Нагорода від Івано-Франківської міської ради