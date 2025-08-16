США не вводитимуть нових санкцій проти московії за результатами переговорів на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним була успішною та оцінив її на «10 з 10».

Він також повідомив, що найближчим часом не розглядатиме питання запровадження нових санкцій проти Росії, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Нагадаємо, що Зустріч Трампа з путіним на Алясці не принесла припинення вогню в Україні

Під час інтерв’ю телеканалу Fox News Дональд Трамп підкреслив, що вважає зустріч із Володимиром Путіним дуже вдалою. За його словами, головним результатом саміту стало взаєморозуміння між сторонами.

“Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися”, — зазначив Трамп.

Він наголосив, що діалог між США та Росією має особливе значення з огляду на їхній ядерний потенціал.

“І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави”, — сказав Трамп.

Президент США підкреслив, що бачить важливість налагодження співпраці між країнами. Він навів приклад розподілу сил у світі, де Вашингтон і Москва посідають провідні позиції.

“Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа”, — заявив Трамп.

Таким чином, американський президент оцінив саміт позитивно, навіть попри те, що конкретних угод під час переговорів не досягли.

Окремо Трамп торкнувся теми санкцій. Він зазначив, що після проведених переговорів не бачить необхідності негайно запроваджувати нові обмеження проти Росії.

“Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати”, — сказав президент США.

Він також уточнив, що не виключає повернення до цього питання у майбутньому.

“Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз”, — пояснив Трамп.

За підсумками саміту Трамп відзначив, що зустріч із Путіним пройшла «дуже добре» і дозволила закласти основу для подальших обговорень. Він підкреслив, що наразі пріоритетом є збереження діалогу між державами, тоді як питання санкцій залишаються відкладеними.

Таким чином, позиція президента США свідчить про готовність до продовження переговорів із російським керівництвом та уникнення ескалації у відносинах найближчим часом.