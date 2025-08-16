ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Суб’єкти господарювання Прикарпаття сплатили до державного бюджету 2,1 мільярда гривень ПДВ

Автор: Уляна Роднюк
16/08/2025 14:39
За підсумками січня-липня 2025 року суб’єкти господарювання Прикарпаття спрямували до держбюджету 2,1 мільярда гривень податку на додану вартість, що на 482,3 мільйона гривень перевищує аналогічні надходження 2024 року.

Про це інформують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, пише Правда.ІФ

За вказаний період від юридичних осіб надійшло трохи більше 2 мільярдів гривень ПДВ, від фізичних осіб – підприємців – 94,9 мільйонів гривень ПДВ.