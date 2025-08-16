ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Івано-Франківщині оголосили графік проведення Днів здоров’я на наступний тиждень

Автор: Уляна Роднюк
16/08/2025 15:22
З 18 по 24 серпня працівники центру контролю та профілакти хвороб з командою медиків різних закладів охорони здоровʼя області виїжджають в громади щоб надати мешканцям безкоштовні медичні послуги та психологічну підтримку.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Під час заходу буде змога отримати консультації кваліфікованих спеціалістів:

– лікаря загальної практики;

– лікаря – епідеміолога;

– фахівців з громадського здоров’я.

Охочих обстежити своє здоров’я чекатимуть за адресами:

19.08 о 10:00 — Єзупільська ТГ, селище Єзупіль, вул. Лепкого, 29

20.08 о 10:00 — Верхнянська ТГ, село Довгий Войнилів, вул. Зарічна, 29 «а»

21.08 о 10:00 — Долинська ТГ, село Княжолука, вул. Шевченка, 103

21.08 о 10:00 — Галицька ТГ, місто Галич, майдан Різдва, 1

22.08 о 10:00 — Нижньовербізька ТГ, село Мишин, вул. С.Стрільців, 96

Розклад мобільної медичної клініки на серпень.

Фахівці центру контролю та профілактики хвороб та його відокремлених структурних підрозділів проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, скринінгові тестування на вірусні гепатити В, С, ВІЛ/СНІД, швидкий тест на Covid-19, тестування на рівень депресії, проконсультують відносно проведення вакцинації згідно Національного календаря щеплень.

Лікар загальної практики виконає медичний скринінг – вимірювання артеріального тиску, пульсу, насичення периферичної крові киснем, визначить індекс маси тіла, рівень глюкози та холестерину в крові.

Мешканці громади отримають всі медичні послуги безкоштовно.