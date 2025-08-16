Франківський драмтеатр розпочинає новий театральний сезон

27 серпня відкривається 87-й театральний сезон. Розпочнеться він виставою «Гуцулка Ксеня».
Пише Правда.ІФ з посиланням на Франківський драмтеатр
Традиційним є показ вистав з вершини гори Попіван. Цьогоріч на висоті 2028 метрів над рівнем моря актори зіграють «Солодку Дарусю» за участі Галини Баранкевич, Олексія Гнатковського, Тетяни Гірник, Романа Луцького, Ігоря Захарчука, Надії Левченко і не тільки.
Трансляція відбудеться 24 серпня, до Дня Незалежності України, у наших соцмережах.