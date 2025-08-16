ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Афіша серпень 2025, репертуар театру Івана Франка.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр розпочинає новий театральний сезон

Автор: Уляна Роднюк
16/08/2025 16:17
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

27 серпня відкривається 87-й театральний сезон. Розпочнеться він виставою «Гуцулка Ксеня».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Франківський драмтеатр

Традиційним є показ вистав з вершини гори Попіван. Цьогоріч на висоті 2028 метрів над рівнем моря актори зіграють «Солодку Дарусю» за участі Галини Баранкевич, Олексія Гнатковського, Тетяни Гірник, Романа Луцького, Ігоря Захарчука, Надії Левченко і не тільки.

Трансляція відбудеться 24 серпня, до Дня Незалежності України, у наших соцмережах.