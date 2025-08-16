ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліція та близькі розшукують двох зниклих хлопчиків із Надвірної ФОТО
Поліція та близькі розшукують двох зниклих хлопчиків із Надвірної ФОТО (ОНОВЛЕНО)

Автор: Ігор Василик
16/08/2025 08:23
УВАГА РОЗШУК

Прикарпатська поліція встановлює місцезнаходження двох малолітніх жителів міста Надвірна Івано-Франківської області.

Оновлено: Станом на 10:00 поліцейські розшукали двох малолітніх жителів Надвірної. З дітьми все гаразд, жодних протиправних дій щодо них не вчинили.

Відділ ювенальної превенції розшукує двох малолітніх хлопців віком 7 та 9 років, які 15 серпня близько 20:00 години пішли гуляти та станом на ранок суботи 16 серпня, їхнє місцеперебування невідоме.

  • Зниклий – Дмитренко Марʼян Богданович , 2015 р.н., жит. м. Надвірна.
  • Прикмети: зріст 150 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений.
  • Одягнутий: футболка білого кольору, шорти світло-сірого кольору та тапочки чорного кольору.
  • Зниклий – Дмитренко Артем Володимирович, 2018 р.н., жит. м. Надвірна.
  • прикмети: зріст близько 120 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений.
  • Одягнений: футболка білого кольору, шорти світло коричневого кольору та кросівки світло-сірого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітніх або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775.

