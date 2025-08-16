ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та більше 40 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та більше 40 артсистем

Автор: Ігор Василик
16/08/2025 08:11
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.08.25

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
  • особового складу / personnel – близько / about 1069050 (+1010) осіб / persons
  • танків / tanks – 11112 (+6) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23135 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31540 (+42) од
  • РСЗВ / MLRS – 1467 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51342 (+152)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58733 (+137)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Оцінка втрат противника за період 2022-2025