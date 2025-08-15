ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дорожні роботи з укладання асфальту на новій трасі.
Протягом цього тижня на дорогах Прикарпаття тривали ремонтні роботи

Автор: Уляна Роднюк
15/08/2025 22:51
Протягом цього тижня, з 11 – 15 серпня на дорогах Івано-Франківської області тривали ремонтні роботи.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

Роботи тривали на таких напрямках:

  • ремонт бар’єрного огородження на дорозі Н-09 Мукачево – Львів, км 227+950, км 241+700, км 355+500, та на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, км 57+850;
  • влаштування підпірних стінок з модульних блоків на дорозі Н-09, км 235+587, та на Р-24, км 15+215;
  • очищення прикромкових лотків на дорозі Н-10 Стрий – Мамалига, км 44-45;
  • влаштування асфальтобетонного покриття на місці ліквідованого зсуву, Р-20 Снятин – Тязів – Старі Кути, с. Ясенів Пільний;
  • поглиблення кювета на дорозі Р-24, км 101;
  • встановлення прикромкових лотків на дорозі Р-21 Долина – Хуст, км 43+500, км 44-45;
  • ліквідація вибоїн локальними картами і пневмоструменевим методом на Р-20, км 132-133, ділянка Джурів – Новоселиця, Т-09-04 Озеряни – Кути, Т-09-05 Делятин – Раківчик, Т-09-07 Залуква – Боднарів;
  • вирівнювання знаків на дорозі Н-10, км 152 та встановлення нових на дорозі Т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця, км 31+800 – 32+200;
  • оновлення розмітки на дорогах Н-10 Стрий – Мамалига та Р-38 Богородчани – Гута;
  • оновлення пішохідних переходів на дорогах Н-09 та Н-10;
  • скошування трави узбіччя мотокосами, різка порослі, що обмежує видимість дорожніх знаків, на дорозі Н-09, км 270-280.