Протягом цього тижня на дорогах Прикарпаття тривали ремонтні роботи

Протягом цього тижня, з 11 – 15 серпня на дорогах Івано-Франківської області тривали ремонтні роботи.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.
Роботи тривали на таких напрямках:
- ремонт бар’єрного огородження на дорозі Н-09 Мукачево – Львів, км 227+950, км 241+700, км 355+500, та на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, км 57+850;
- влаштування підпірних стінок з модульних блоків на дорозі Н-09, км 235+587, та на Р-24, км 15+215;
- очищення прикромкових лотків на дорозі Н-10 Стрий – Мамалига, км 44-45;
- влаштування асфальтобетонного покриття на місці ліквідованого зсуву, Р-20 Снятин – Тязів – Старі Кути, с. Ясенів Пільний;
- поглиблення кювета на дорозі Р-24, км 101;
- встановлення прикромкових лотків на дорозі Р-21 Долина – Хуст, км 43+500, км 44-45;
- ліквідація вибоїн локальними картами і пневмоструменевим методом на Р-20, км 132-133, ділянка Джурів – Новоселиця, Т-09-04 Озеряни – Кути, Т-09-05 Делятин – Раківчик, Т-09-07 Залуква – Боднарів;
- вирівнювання знаків на дорозі Н-10, км 152 та встановлення нових на дорозі Т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця, км 31+800 – 32+200;
- оновлення розмітки на дорогах Н-10 Стрий – Мамалига та Р-38 Богородчани – Гута;
- оновлення пішохідних переходів на дорогах Н-09 та Н-10;
- скошування трави узбіччя мотокосами, різка порослі, що обмежує видимість дорожніх знаків, на дорозі Н-09, км 270-280.