У прикарпатки митники знайшли паучів на 1,8 мільйони гривень. ФОТО

17 серпня в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду мікроавтобуса MERCEDES-BENZ, яким поверталася в Україну 54-річна пасажирка, працівники митниці виявили 7 200 нікотинових паучів.

Під час огляду авто прикарпатки працівники митниці виявили в багажному відділенні причепа до авто нікотинові подушечки на суму 1,8 млн гривень, повідомляють на митниці.

Нікпеки, про які жителька міста Калуш не повідомила митникам, приховувала серед особистих речей.

За цим фактом складено протокол, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ.

Повідомлення про цей факт скеровано у ТУ БЕБ у Львівській області, за ознаками злочину, передбаченого ст. 201-4 ККУ.