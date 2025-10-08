В місті Івано-Франківську відбудеться великий продовольчий сільськогосподарський ярмарок «Щедра осінь-2025», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної військово-цивільної адміністрації.
Шановні мешканці та гості Прикарпаття!
Вже цієї суботи, 11 жовтня у місті Івано-Франківськ на стадіоні «РУХ» відбудеться продовольчий ярмарок «Щедра осінь-2025».
Захід об’єднає найкращих місцевих фермерів і виробників крафтової продукції, які представлять широкий вибір:
- натуральних сирів, м’ясних і молочних делікатесів, меду;
- соковитих фруктів і овочів нового врожаю;
- домашньої випічки, варення, соків та інших смаколиків.
Запрошуємо усіх охочих прийти з родиною та друзями, підтримати місцевих виробників і насолодитися атмосферою осіннього ярмарку, йдеться у повідомлені.
Дата: 11 жовтня 2025 року
Місце: м. Івано-Франківськ, стадіон «РУХ»