Автор: Ігор Василик
Цієї суботи у Франківську проведуть продуктовий ярмарок «Щедра осінь-2025»
В місті Івано-Франківську відбудеться великий продовольчий сільськогосподарський ярмарок «Щедра осінь-2025», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної військово-цивільної адміністрації.

Шановні мешканці та гості Прикарпаття!

Вже цієї суботи, 11 жовтня у місті Івано-Франківськ на стадіоні «РУХ» відбудеться продовольчий ярмарок «Щедра осінь-2025».

Захід об’єднає найкращих місцевих фермерів і виробників крафтової продукції, які представлять широкий вибір:

  • натуральних сирів, м’ясних і молочних делікатесів, меду;
  • соковитих фруктів і овочів нового врожаю;
  • домашньої випічки, варення, соків та інших смаколиків.

Запрошуємо усіх охочих прийти з родиною та друзями, підтримати місцевих виробників і насолодитися атмосферою осіннього ярмарку, йдеться у повідомлені.

Дата: 11 жовтня 2025 року

Місце: м. Івано-Франківськ, стадіон «РУХ»

