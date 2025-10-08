Сумна звістка прилетіла до Витвицької громади Калуського району Івано-Франківської області. Боронячи рідну землю загинув захисник Богдан Квецко, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Витвицької сільської територіальної громади Василя Ільницького.

Сумна звістка

Шановні мешканці громади! Ще одна невимовно болюча втрата для кожного із нас… Захищаючи рідну землю від російського агресора, 05 жовтня 2025 року загинув Квецко Богдан Миронович, 1987 року народження, уродженець села Слобода Болехівська, йдеться у офіційному повідомлені на сторінці голови громади.

Героєві було 38 років

Під час виконання завдань військової служби, внаслідок ураження ворожим БпЛА поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, перестало битися серце Героя.

Громада у скорботі схиляє голови перед подвигом свого земляка. Його жертовність – це біль, який неможливо вгамувати, і пам’ять, яка житиме в кожному серці. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і побратимам. Нехай Господь упокоїть душу нашого Героя у своїх небесних оселях, а рідним додасть сили пережити цю страшну втрату. Вічна слава і пам’ять Захиснику України. Герої не вмирають…

Про час і місце зустрічі Героя буде повідомлено додатково.