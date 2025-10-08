Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
8 жовтня – 70 років виповнюється Нестору Мартинцю (1955), поету-гумористу, автору книг «Зірка-полин», «Пекло посеред раю», «Сільське інформбюро» та ін., уродженцю с. Росільна Богородчанського району (нині Дзвиняцької територіальної громади Івано-Франківського району).
