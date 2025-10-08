7 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про плани щодо початку опалювального сезону в місті.

Про це інформує Правда з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

За його словами, опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Утім, у разі зниження середньодобової температури до +8 °C протягом кількох днів опалення можуть увімкнути раніше.

“Я розумію певні запитання батьків, але у нас йде постанова Кабміну: опалювальний сезон стартує 1 листопада. І зважаючи на те, що зараз не так багато газу у сховищах, потрібно економити”, – пояснив Марцінків.

Мер наголосив, що до кінця тижня тепло планують подати в лікувальні заклади та у заклади з котельнями на біопаливі.