7 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про плани щодо початку опалювального сезону в місті.
Про це інформує Правда з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
За його словами, опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
Утім, у разі зниження середньодобової температури до +8 °C протягом кількох днів опалення можуть увімкнути раніше.
“Я розумію певні запитання батьків, але у нас йде постанова Кабміну: опалювальний сезон стартує 1 листопада. І зважаючи на те, що зараз не так багато газу у сховищах, потрібно економити”, – пояснив Марцінків.
Мер наголосив, що до кінця тижня тепло планують подати в лікувальні заклади та у заклади з котельнями на біопаливі.
“Централізоване опалення працює так, що не можна у школі включити, а в будинках – ні. Система цього не передбачає”, – додав він.