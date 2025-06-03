ЦМКЛ Івано-Франківська отримала від естонських партнерів 48 функціональних лікарняних ліжок з електроприводом

Центральна міська лікарня Івано-Франківська отримала чергову гуманітарну допомогу від організації Ukraina Kultuurikeskus з Естонії.

Про це пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Естонські партнери передали франківській лікарні 48 функціональних лікарняних ліжок з електроприводом, 48 матраців та 48 тумбочок. Сучасні ліжка значно покращують комфорт перебування та якість лікування пацієнтів, а також полегшують роботу медперсоналу.

“Завдяки електроприводу можна індивідуально налаштовувати положення хворого, що є особливо важливим для пацієнтів з обмеженою рухливістю. Наразі така допомога є вкрай необхідною через постійну переповненість лікарні та гостру нестачу ліжкомісць”, – йдеться у дописі.