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ЦМКЛ Івано-Франківська отримала від естонських партнерів 48 функціональних лікарняних ліжок з електроприводом

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 18:33
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Центральна міська лікарня Івано-Франківська отримала чергову гуманітарну допомогу від організації Ukraina Kultuurikeskus з Естонії.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Естонські партнери передали франківській лікарні 48 функціональних лікарняних ліжок з електроприводом, 48 матраців та 48 тумбочок. Сучасні ліжка значно покращують комфорт перебування та якість лікування пацієнтів, а також полегшують роботу медперсоналу.

“Завдяки електроприводу можна індивідуально налаштовувати положення хворого, що є особливо важливим для пацієнтів з обмеженою рухливістю. Наразі така допомога є вкрай необхідною через постійну переповненість лікарні та гостру нестачу ліжкомісць”, – йдеться у дописі.

Минулого року організація Ukraina Kultuurikeskus уже передавала франківській лікарні 48 функціональних ліжок та 48 матраців.