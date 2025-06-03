У Франківську оштрафували чоловіка за незаконну прибудову до квартири на комунальній ділянці

Франківець без дозвільних документів звів прибудову до квартири на комунальній землі. Суд його оштрафував на 17 000 гривень.

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Упродовж 2019–2023 років чоловік здійснив реконструкцію квартири, яка належала його братові, додатково збудувавши прибудову площею понад 21 кв. м. Жодних документів на землю або дозвільної документації на будівництво він не мав, пише “Галка”

В межах досудового розслідування обвинувачений визнав свою вину та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень. Також з чоловіка стягнули понад 28 600 гривень процесуальних витрат за проведення судових експертиз.