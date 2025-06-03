ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Верховний Суд розгляне справу щодо продовження оренди центрального ринку між ТОВ “Торговий сервіс” та Івано-Франківською міськрадою

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 17:27
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

3 червня 2025 року о 10:00 у Верховному Суді відбудеться касаційний розгляд справи №909/719/24 за позовом ТОВ «Торговий сервіс» до Івано-Франківської міської ради щодо продовження оренди центрального продуктового ринку в Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

У березні 2024 року компанія звернулась до суду з вимогою визнати договір оренди продовженим. Господарський суд Івано-Франківської області 3 грудня 2024 року задовольнив позов, пишуть Версії.

Проте, 10 березня 2025 року Західний апеляційний господарський суд скасував це рішення, відмовивши у задоволенні позову повністю. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що договір оренди втратив чинність, а підстав для його автоматичного продовження немає. Наразі будівля продуктового ринку офіційно перебуває на балансі комунального підприємства «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради.

ТОВ «Торговий сервіс» подало касаційну скаргу, за результатами якої й призначено судове слухання. Справу розглядатимуть судді Верховного Суду: Дроботова Т.Б., Багай Н.О. та Чумак Ю.Я.

Верховний Суд розгляне справу щодо продовження оренди між ТОВ «Торговий сервіс» та Івано-Франківською міськрадою