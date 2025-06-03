Верховний Суд розгляне справу щодо продовження оренди центрального ринку між ТОВ “Торговий сервіс” та Івано-Франківською міськрадою

3 червня 2025 року о 10:00 у Верховному Суді відбудеться касаційний розгляд справи №909/719/24 за позовом ТОВ «Торговий сервіс» до Івано-Франківської міської ради щодо продовження оренди центрального продуктового ринку в Івано-Франківську.

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У березні 2024 року компанія звернулась до суду з вимогою визнати договір оренди продовженим. Господарський суд Івано-Франківської області 3 грудня 2024 року задовольнив позов, пишуть Версії.

Проте, 10 березня 2025 року Західний апеляційний господарський суд скасував це рішення, відмовивши у задоволенні позову повністю. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що договір оренди втратив чинність, а підстав для його автоматичного продовження немає. Наразі будівля продуктового ринку офіційно перебуває на балансі комунального підприємства «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради.

ТОВ «Торговий сервіс» подало касаційну скаргу, за результатами якої й призначено судове слухання. Справу розглядатимуть судді Верховного Суду: Дроботова Т.Б., Багай Н.О. та Чумак Ю.Я.