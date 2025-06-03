За травень у Франківську народилося 124 дитини

У травні в Івано-Франківському міському пологовому будинку народилось 125 дітей.
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.
Зокрема:
- 64 дівчинки
- 61 хлопчик
З них три двійні.
Вітаю молодих батьків. А дітям бажаю рости щасливими у мирній Україні! – пише мер міста Руслан Марцінків.