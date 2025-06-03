ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За травень у Франківську народилося 124 дитини
Диван на коліщатках в темній вітальні

За травень у Франківську народилося 124 дитини

Автор: Олег Мамчур
03/06/2025 17:10
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У травні в Івано-Франківському міському пологовому будинку народилось 125 дітей.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.

Зокрема:

  • 64 дівчинки
  • 61 хлопчик 

З них три двійні.

Вітаю молодих батьків. А дітям бажаю рости щасливими у мирній Україні! – пише мер міста Руслан Марцінків.