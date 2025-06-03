Донька ексзаступника Авакова будує в Буковелі найбільший готель в Україні

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря є співвласницею компанії, яка будує елітний готель у центрі Буковеля.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Ратушу.

Серед іншого журналісти зʼясували, що й інші родичі колишніх топправоохоронців після звільнення з органів купили елітне майно в Буковелі.

Йдеться про 10-поверховий готель Glacier Premium Apartments на 810 апартаментів у Буковелі зі SPA на даху, спортзалом та люксовими бутіками. За оцінками Forbes, готель може стати найбільшим в Україні.

Замовником будівництва є компанія «Глейшер Хілл», створена на початку повномасштабного вторгнення. Її співвласницею на понад 33% є Оксана Чеботар – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сергій Чеботар пішов із посади у 2015 році за власним бажанням. За два тижні до звільнення, його зять Олег Поліщук, напав на знімальну групу Bihus.Info, коли журналісти знімали новий будинок на місці реліктового лісу під Києвом, записаний на Оксану Чеботар. Олег Поліщук забрав у журналістів камеру. Розслідування нападу тривало кілька років і врешті-решт кримінальне провадження закрили.

Також Сергій Чеботар фігурував у скандальному розслідуванні про закупівлі рюкзаків для Нацгвардії за завищеними цінами. Зокрема, одним із ключових доказів у цій справі була розмова сина Арсена Авакова з Чоботарем у його робочому кабінеті. На відео вони обговорювали потенційне замовлення і ціни. Щоправда, це відео під час розслідування було знищене, а кримінальне провадження закрите.

Родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая Марина володіє трьома апартаментами на 300 м2 у готелі Rest & Ski Spa Resort в Буковелі. Крім них вона має частку у компанії що займається сонячною енергетикою на Прикарпатті.

Олексій Тахтай за час роботи в МВС разом із Сергієм Чеботарем фігурував у скандалі з продажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження, в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки.

Зараз Олексій Тахтай підозрюваний у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах. За даними слідства, він сфальсифікував закупівлі обладнання відеоспостереження для МВС так, аби виграла певна компанія. За це він отримав чотири люксові автомобілі, а держава втратила 16 млн грн. Наразі в цій справі триває слідство, а Тахтай вийшов із СІЗО під заставу у 33 млн грн. Із посади він звільнився із задекларованими 200 тис. доларів, однак звідки в родини гроші на готельний бізнес журналістам він не повідомив.

Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку Westhills, ще три апартаменти має дружина ексзаступника генерального прокурора Сергія Кізя. Марина Кізь стала власницею 150 м2 в Буковелі незадовго після звільнення чоловіка з органів у 2020 році.

Сергій Кізь роками працював у прокуратурі, а у 2019 році кілька місяців пробув на посаді заступника генпрокурора. За цей короткий період він, серед іншого, закрив провадження щодо народного депутата від КПУ Ігоря Калєтніка, яке стосувалось «диктаторських законів 16 січня», засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова.

Майже одразу після звільнення Сергій Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника генпрокурора 10 різнопрофільних компаній. У 2024 році він придбав будинок в реабілітаційному центрі митників «Конча Заспа» та елітне авто.

Журналісти також зʼясували, що всіх трьох родичок колишніх топправоохоронців обʼєднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, постійний партнер курорту «Буковель» Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю Glacier Premium Apartments, дружини Тахтая та Кізя купили апартаментами в його готелях.