Військовослужбовець з Франківська Назарій Кішак взяв шлюб у 365-літній церкві у Криворівні. ФОТО

Старший лейтенант, командир 91 окремого протитанкового батальйону Назарій Кішак з Івано-Франківську узяв шлюб зі своєю обраницею Уляною у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні.
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Таїнство провів настоятель храму отець Іван Рибарук, пише КУРС.
“Цими днями ми мали приємність вітати у нашій святині нашого друга, соратника, справжнього Воїна Світла, командира батальйону, старшого лейтенанта Назарія Кішака з його чарівною обраницею Уляною. Це чудове подружжя поєдналось в нашій 365-літній церкві у святому Таїнстві шлюбу для служіння Богові, один одному і Україні. Радісно було молитись разом з побратимами, які підтримали свого командира з нареченою у дуже відповідальний момент початку їхнього сімейного життя”, – написав у фейсбуці Іван Рибарук.
Храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня Верховинського району є пам’яткою архітектури державного значення.
Це єдина церква на Гуцульщині і одна з небагатьох в Україні дерев’яних сакральних споруд, віком понад 350 років, яка ніколи не була закритою.
У 1901 р. церкву відвідав з пастирським візитом митрополит Андрей Шептицький (тоді ще – єпископ Станіславський), який написав послання гуцульською мовою «До моїх любих гуцулів».