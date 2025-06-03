У Франківську більшість приватних парковок можуть передати комунальному підприємству

Міський голова також закликав сплачувати за паркування у паркомати, а не паркувальникам.

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Про це в етері програми “Новий погляд” 29 травня повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Фіртка.

“Максимально розвиваємо комунальні паркувальні майданчики. Буквально сьогодні [29 травня — ред.] проголосували передати ще три “парковки” комунальному підприємству. І, дійсно, сьогодні паркомати є на 98% наших паркувальних майданчиків. Тому, по-перше, закликаю платити виключно в паркомати. Вони є на всіх майданчиках. По друге — постараємось поступово витіснити паркувальників, особливо тих, в кого є приватні паркмайданчики. І третє — наступного року у приватників повністю закінчується договір про паркування. Хочемо більшість паркувальних місць передати на комунальне підприємство, яке не має “парковщиків”, просто інспекція з паркування контролює. Тим паче, що зараз вже є цифрові рішення, які дозволяють фактично контролювати, чи машина заплатила за паркування, чи ні”, — каже міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, платити паркувальникам ніхто не зобов’язаний.