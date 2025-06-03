ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Патрульні склали три адмінматеріали на прикарпатця, який спричинив ДТП

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 16:13
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Надрічній в Івано-Франківську поліцейські отримали у суботу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області

“Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Mazda, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автомобілем BMW.

Спілкуючись, 24-річний керманич Mazda повідомив, що не має посвідчення водія, оскільки його не отримував. Також, не має страхового полісу”, – йдеться у дописі.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без документів) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.