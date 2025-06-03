Патрульні склали три адмінматеріали на прикарпатця, який спричинив ДТП

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Надрічній в Івано-Франківську поліцейські отримали у суботу.

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Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області

“Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Mazda, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автомобілем BMW. Спілкуючись, 24-річний керманич Mazda повідомив, що не має посвідчення водія, оскільки його не отримував. Також, не має страхового полісу”, – йдеться у дописі.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без документів) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.