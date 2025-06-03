Прикарпатцю повідомили про підозру в незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон

56-річний чоловік у травні 2025 року за грошову винагороду організував втечу з країни двох військовозобов’язаних мешканців Прикарпаття. Підозрюваний надавав детальний інструктаж як через ліс обійти блокпости.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Верховинського району за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України).

За даними слідства, 56-річний чоловік у травні 2025 року за грошову винагороду організував втечу з країни двох військовозобов’язаних мешканців Прикарпаття. Підозрюваний надавав детальний інструктаж як через ліс обійти блокпости та вказав маршрут гірською місцевістю для перетину лінії розмежування держкордону поза офіційними пунктами пропуску. Послуга обійшлась у 300 доларів США та 4 тис. грн.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Верховинського районного відділення поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

За вказане правопорушення йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.