ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський призначив Бучинського Андрія на посаду судді Верховинського районного суду

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 15:36
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент України сьогодні підтримав подання ВРП про призначення 23 суддів, серед яких двоє судді ВАКС та ще 20 – у місцеві суди.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Вища рада правосуддя, передає Правда.іф.

На посаду судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області призначено Бучинського Андрія.

Указами Президента України Володимира Зеленського від 3 червня 2025 року №№ 362/2025–378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді, повідомляє