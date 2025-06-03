Зеленський призначив Бучинського Андрія на посаду судді Верховинського районного суду

Президент України сьогодні підтримав подання ВРП про призначення 23 суддів, серед яких двоє судді ВАКС та ще 20 – у місцеві суди.

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Повідомляє Вища рада правосуддя, передає Правда.іф.

На посаду судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області призначено Бучинського Андрія.

Указами Президента України Володимира Зеленського від 3 червня 2025 року №№ 362/2025–378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді, повідомляє