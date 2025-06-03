Суд підтвердив вирок прикарпатцю, який п’яним в’їхав у винищувач МІГ-29

Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу уродженця Коломиї, військовослужбовця, засудженого за пошкодження військової техніки у стані алкогольного сп’яніння. Таким чином, вирок Васильківського міськрайонного суду Київської області від 20 травня 2024 року, а також ухвала апеляційного суду, набули остаточної сили.

За даними суду, 10 березня 2021 року близько 20:36 год обвинувачений, який тимчасово виконував обов’язки начальника інженерно-авіаційної служби ескадрильї, керував автомобілем Volkswagen (на литовській реєстрації) у нетверезому стані на території аеродрому військової частини. Він в’їхав на магістральну рульову доріжку, де допустив зіткнення з буксированим багатоцільовим винищувачем МІГ-29МУ1, завдавши шкоди на понад 1,5 мільйона гривень і підриваючи боєздатність підрозділу, пише Бліц-Інфо

Суди трьох інстанцій — першої, апеляційної та касаційної — встановили, що військовий грубо порушив Статут ЗСУ, дисциплінарні вимоги, правила польотів і аеродромного руху. Підтвердження стану алкогольного сп’яніння міститься у висновках експертиз та медичних тестах, які суд визнав належними доказами.

Йому було призначено покарання — 1 рік позбавлення волі, а також суд зобов’язав його відшкодувати майнову шкоду військовій частині в розмірі 9,59 млн гривень — відповідно до калькуляції вартості відновлювальних робіт літака й двигуна.

У касаційній скарзі засуджений стверджував, що діяв у стані крайньої потреби, оспорював достовірність доказів, суму збитків і заперечував стан сп’яніння. Проте Верховний Суд дійшов висновку, що всі доводи захисту вже були детально розглянуті судами попередніх інстанцій і не знайшли підтвердження.

Постанова касаційного суду остаточна і оскарженню не підлягає.