СБУ втретє вразила Кримський міст

Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

Під час вибуху було сильно пошкоджено підводні підпірки опор на рівні дна. В СБУ зазначають, що було використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.