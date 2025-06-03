СБУ втретє вразила Кримський міст

Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.
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Про це повідомляє Правда з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.
Під час вибуху було сильно пошкоджено підводні підпірки опор на рівні дна. В СБУ зазначають, що було використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично міст перебуває в аварійному стані.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
“Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь”, – зазначив Малюк.